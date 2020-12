Siracusa, artisti di murales cercasi: il Comune lancia il progetto "il Muro del Genio"

Il Comune di Siracusa lancia il progetto "Il Muro del Genio" per la realizzazione di murales ispirati ad Archimede sui muri esterni dell'istituto comprensivo omonimo e per questo mette in campo 21 mila euro.

Da qui l'avviso, pubblicato sul sito istituzionale, per la ricerca di artisti che realizzino il progetto con materiali riciclati o riciclabili a basso impatto ambientale.

L’iniziativa che rientra nell’ambito della Democrazia Partecipata ha come obiettivi anche quelli della riqualificazione urbana e della creazione di percorsi urbani artistici.

Due le opere da realizzare: una di 5,8 metri per un’altezza di 2,70 metri (15, 66 euro al metro quadrato); la secondo di 8 metri, altezza 2,70 (21,60 euro al metro quadrato).

Le candidature, con le schede dell'idea progettuale, dovranno essere presentate entro il 28 dicembre. I lavori dovranno iniziare a febbraio per concludersi entro la fine del 2021.

Potranno partecipare alla selezione maggiorenni con congruenti titoli culturali, professionali ed esperienze specifiche.