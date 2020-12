Priolo, consegna mascherine a domicilio il 19 e 20 dicembre

Sabato 19 e domenica 20 dicembre, volontari di Protezione Civile e Misericordia distribuiranno a domicilio mascherine gratuite a tutti i cittadini di Priolo. Saranno consegnate due mascherine per ogni componente del nucleo familiare, bambini compresi.

“Una ulteriore azione di prevenzione – ha commentato il sindaco Pippo Gianni – attuata a tutela della salute della popolazione. Colgo dunque l’occasione per ricordare a tutti i cittadini di indossarle sempre, anche tra le mura domestiche durante le visite a parenti, ancor più se anziani. Ringrazio – ha concluso il Sindaco Gianni – la Protezione Civile guidata da Gianni Attard e la Misericordia per questo ulteriore grande sforzo”.

“Per evitare code e assembramenti – ha rimarcato l’assessore alla Protezione Civile Santo Gozzo – le mascherine saranno distribuite anche questa volta a domicilio”.