Siracusa, intensificati i controlli su strada: sanzioni a raffica

Intensificati i controlli dall’inizio della settimana da parte dei Carabinieri a Siracusa e nei paesi limitrofi: sono state controllate 297 persone e 188 veicoli.

Sono state elevate sanzioni per circa 3.500 euro: 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 3 per mancanza di copertura assicurativa Rca; 2 per guida di motociclo senza l’utilizzo del casco protettivo; 5 per guida di veicolo senza aver conseguito la prescritta revisione periodica.

Una persona è stata denunciata perché sorpreso alla guida della propria auto mentre era sotto effetto dell’alcool.

Sono stati ritirati 6 documenti di circolazione, con la sottrazione di complessivi 35 punti dalle patenti di guida.

Riguardo il rispetto della normativa anti-covid in 6 sono stati sanzionati per un importo di circa 3.000 euro, perché sorprese a circolare in orari notturni non consentiti.