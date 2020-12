Campagna Europea “Alcol & Drugs”, controlli sulla tratta Rosolini-Catania

Dal 7 al 13 dicembre in corso la Campagna Europea congiunta “Alcol & Drugs” programmata da European Roads Policing Network che sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2011-2020. In campo controlli aggiuntivi per accertare la guida in stato di ebbrezza.

In provincia di Siracusa saranno effettuati controlli con l’impiego di precursori ed etilometri, facendo particolare attenzione anche ai conducenti di veicoli trasporto merci e persone con posti di controllo lungo la tratta autostradale Rosolini – Catania.

Sarà anche distribuito materiale informativo sulle conseguenze della guida sotto l’effetto di alcol e droghe.