Sortino covid free: negativo il tampone molecolare dell'unico positivo

Sortino da oggi torna covid free. Ha dato esito negativo il tampone effettuato sull'unico cittadino risultato positivo al tampone rapido.

Ai 295 tamponi rapidi effettuati con il metodo “drive in” mercoledì 9 all’Istituto “Columba”. Ai test, organizzati dall’Asp 8 in collaborazione con l’amministrazione comunale, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione voluta dall’assessorato regionale alla Salute, un solo giovane era risultato positivo. Era stato eseguito il tampone molecolare che ieri ha dato esito negativo.

A ciò si aggiungono i 300 tamponi già effettuati in precedenza nel mondo della scuola e alle case di riposo, anche in quel caso senza alcuna positività. “Ringrazio l'azienda sanitaria per il supporto nel drive in – commenta il sindaco Vincenzo Parlato – e rinnovo il mio solito appello al senso di responsabilità cui ciascuno di noi è chiamato per mantenere il virus più lontano possibile dalla nostra comunità e a rispettare le regole sul distanziamento e obbligo di mascherine”