Carenza di ambulanze nel Siracusano, Pasqua (M5S): "I 50 mezzi in arrivo siano dislocati nei presidi vacanti"

"Emergenza Covid aggravata dalla carenza di ambulanze". A dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Pasqua, componente della Commissione Sanità all’Ars che chiama in causa l’assessorato regionale alla Salute.

"Da quasi due anni si trascina il bando per la fornitura di circa 200 autoambulanze - spiega Pasqua - e nel Siracusano ci sono postazioni totalmente scoperte di mezzi come Fontane Bianche / Cassibile dove manca l’ambulanza dal 1 ottobre 2019. E’ fondamentale che dei primi 50 mezzi finalmente in arrivo vengano dislocati immediatamente nei presidi vacanti e le restanti vengano distribuite con criteri oggettivi, come il chilometraggio dei mezzi al momento in uso, il numero della popolazione, la vetustà anche perché dove le ambulanze ci sono - conclude il deputato pentastellato - queste sono spesso vetuste, passano intere settimane in assistenza per continui guasti meccanici".