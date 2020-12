Una linea di finanziamento agevolato a sostegno dei due settori da IRFIS

Due dei settori più colpiti dalla crisi sanitaria sono stati oggetto di un recente intervento della Regione Siciliana attraverso l’istituto IRFIS FIN SICILIA.

Per rispondere alle difficoltà di gestione di entrambi i comparti è stata infatti prevista una dotazione di 11 milioni di euro per erogare finanziamenti al tasso dello 0.25% in favore dell’intero settore ricettivo (Alberghi, Case Vacanza, B&B, Villaggi Turistici, Affittacamere, etc.) e della ristorazione (Ristoranti, Take Away, Pizzerie, Laboratori di ristorazione d’asporto, ristorazione ambulante e tutte le attività con codice principale della ristorazione).

Lo strumento prevede un finanziamento per un importo massimo di 150mila euro, sino all’importo di 50.000,00 euro senza nessuna garanzia; oltre 50mila euro e sino all’importo massimo di 150.000,00 euro con garanzie reali ed eventualmente altre garanzie integrative.

Il finanziamento va restituito sino ad un massimo di 84 mesi, di cui 24 mesi di preammortamento. I finanziamenti sono destinati con priorità alla copertura di impegni dell’impresa nei confronti dei lavoratori e dei fornitori. Possono essere concessi a condizione che il fatturato e/o i corrispettivi dell’impresa richiedente conseguiti nei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. L’impresa deve avere almeno un bilancio di esercizio chiuso.

L’operazione è da intendersi come credito di esercizio e dunque prevalentemente a copertura di spese per fornitori e dipendenti. Il termine, ad oggi, per la presentazione delle istanze è fissato al 31/12/2020, pensiamo che lo stesso verrà prorogato ma abbiamo già attivato un nucleo di supporto alle imprese interessate in sinergia tra CNA Siracusa ed il consorzio fidi UNIFIDI Imprese Sicilia. Richieste di informazioni possono essere presentate allo 0931 24175 o per mail a info@cnasr.it