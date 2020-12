Siracusa, un positivo al plesso del Giaracà: classe in quarantena

Un caso positivo riscontrato in una classe della scuola media all'istituto comprensivo del Giaracà nel plesso via Asbesta.

La comunicazione è arrivata dal Dipartimento prevenzione dell'Asp che ha disposto la quarantena per la classe e suggerito la sanificazione dei locali scolastici. Pertanto domani la scuola rimarrà chiusa per gli interventi di sanificazione straordinaria.