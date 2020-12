Siracusa, buoni spesa: da domani attiva la piattaforma online per gli esercizi commerciali

Da domani, venerdì 11 dicembre, sarà attiva la nuova piattaforma online del Comune di Siracusa per la formazione dell'elenco di esercizi commerciali interessati alla fornitura di beni di prima necessità per soggetti e famiglie in difficoltà.

“Invito gli esercenti a iscriversi e rendersi disponibili ad accettare i voucher - dichiara l'assessore ai Servizi sociali, Maura Fontana - In totale prevediamo di riversare sul territorio circa 1milione e 600.000 euro che, attraverso famiglie e single in condizioni di difficoltà, andranno a favore delle attività economiche”.

Gli operatori commerciali che forniscono beni di prima necessità quali alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole di gas, aventi sede a Siracusa o zone limitrofe, e che vogliono aderirvi, potranno registrarsi alla piattaforma “Bonuspesa.it” collegandosi al sito internet del Comune di Siracusa https://www.comune.siracusa.it, cliccando sull’apposito link di accesso al portale siracusabonuspesa.it e compilando l’istanza e le dichiarazioni richieste. Tra queste quella di “non versare in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione”; il possesso del Documento Unico di regolarità contributiva, il Durc, in corso di validità e nel caso non fosse previsto, dichiarazione di esenzione; attestazione della propria posizione debitoria con l’Agenzia delle Entrate. A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento, l’Ente provvederà ad abilitare l’esercente all’utilizzo della piattaforma, previa stipula di apposita convenzione.