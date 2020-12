Avola, rapina a distributore di carburante: due arresti

Sono accusati di essere i rapinatori che nella trda serata del 20 novembre scorso assaltarono la stazione di rifornimento carburanti “Fuel 99”, in via Siracusa, ad Avola.

Due giorni fa sono stati arrestati dai carabinieri, che hanno condotto le indagini coordinate dalla Procura, Paolo Stella, 23 anni e Francesco Bellomo, 35 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Questa la ricostruzione degli investigatori: i due, armati e a volto coperto, minacciando l’addetto al rifornimento, riuscirono a farsi conegnare l’incasso di 670 euro, e si allontanarono a bordo di un ciclomotore privo di targa.

Dopo aver raccolto tutte le immagini di videosorveglianza disponibili lungo le principali arterie stradali adiacenti al distributore, i militari dell'Arma hanno rintracciato il ciclomotore utilizzato per la rapina, parcheggiato nelle immediate vicinanze della casa dei due sospettati.

Dall’analisi dei filmati i Carabinieri hanno individuato i due malviventi mentre negli istanti immediatamente a ridosso della rapina osservavano la vittima, si coprivano il volto con mascherine chirurgiche ed indossavano ingombranti copri capo allo scopo di rendersi irriconoscibili.

Da qui l'ordinanza di custodia cautela in carcere emessa dal Gip Tiziana Carruba a carico di Stella e Bellomo.

Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto in casa di Bellomo gli indumenti che aveva indossato durante la rapina, in particolare una felpa scura con una grossa scritta, mentre di fronte l’abitazione di Stella è stato rinvenuto il ciclomotore utilizzato durante la rapina.

I due sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Siracusa.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare gli autori di altre rapine compiute nelle ultime settimane ai danni di altri esercizi commerciali di Avola,che, per modalità esecutive, sono simili a quella della stazione di servizio.