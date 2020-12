Lentini, promotore finanziario si allontana da casa e si toglie la vita

Tragedia ieri a Lentini: un 44enne, di mattina, si è allontanato da casa, ha preso l'auto e una volta giunto in una zona isolata, in campagna, sulla strada per Scordia, ha estratto una pisola, legalmente detenuta, e si è tolto la vita.

L'uomo, promotore finanziario, benvoluto in città e impegnato nel sociale, lascia la moglie e due figli.

Il suo corpo senza vita è stato trovato sempre nell'arco della stessa mattinata di ieri. Non è dato ancora sapere la causa alla base della decisione di farla finita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri; la salma non è stata ancora restituita alla famiglia, visto che il magistrato ha disposto ulteriori accertamenti.

La notizia già ieri ha fatto iol giro della citta, lasciando tutti sorpresi e addolorati.