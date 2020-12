Noto, pagano con un assegno falso oggetti preziosi: 3 denunce per truffa

Sono accusati di truffa per aver pagato con un assegno falso oggetti preziosi per un valore di 2.500 euro acquistati da una gioielleria del centro storico di Noto.

Ieri la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di quattro persone, due uomini ed una donna, per la truffa, e di un altro uomo per simulazione di reato.

secondo quanto riferisce il commissariato, il 28 settembre scorso, i tre, due di Noto e uno originario di Ispica, si sono presentati in una gioielleria del centro storico, mostrandosi interessati all’acquisto di oggetti di valore (due teste di moro e un centrotavola in ceramica di Caltagirone, una collana in acciaio, una collana in oro e un orologio di marca) che hanno pagato con un assegno.

Al momento dell’incasso in banca, la scoperta che il titolo era falso. Da qui la denuncia del gioielliere e l'avvio della indagini, che avvalendosi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di individuare i responsabili. La successiva perquisizione ha portato al recupero degli oggetti preziosi, sottoposti a sequestro in attesa di essere restituiti al gioielliere.

I tre sono stati denunciati per truffa in concorso; una quarta persona è stata deferita per simulazione di reato per aver denunciato, e non era vero, di aver smarrito 15 assegni bancari in bianco, tra cui anche l’assegno utilizzato per la truffa allo scopo di scagionare gli altri tre.