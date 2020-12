Priolo, nomina presidente Ias: il segretario del Pd cittadino "Basta logiche spartitorie"

"Il depuratore consortile di Priolo Ias al centro di logiche spartitorie che nulla hanno a che fare con le dinamiche industriali del territorio e non privilegiano la competenza".

Questo l'esordio di una nota sulla nomina del presidente del Cda dell'Ias a firma del segretaerio cel Pd di Priolo, Carmelo Susinni, che si affianca alle preoccupazioni espresse dal segretario provinciale Salvo Adorno e dai segretari di Melilli e Città Giardino, Salvo Sbona e Salvo Midolo.

"Sembra che il governo regionale - specifica - voglia indicare un politico proveniente da Ragusa, che non sembra avere specifiche conoscenze delle dinamiche industriali petrolchimiche. Ma neanche a Palermo, la nomina ai vertici dell’Irsap del politico in questione sembra sia stata gradita, infatti è stata bocciata in commissione Affari Istituzionali all’Ars, per una questione di titoli. Ora - affonda il colpo Susinni - vogliono rifilarcelo a presidente del depuratore consortile, come se in provincia di Siracusa non ci fossero persone con competenze specifiche per assumere questo delicato ruolo, quando c’è uno statuto che prevede dei requisiti. I cittadini di Priolo e Melilli - conclude - non possono sopportare oltre ai miasmi anche la beffa di vedersi calare un presidente da altra provincia. Voglio sperare che almeno il CdA abbia i titoli, e che non assecondi una nomina calata dall’alto."