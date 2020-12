Lentini, presentate 4.368 firme contro la discarica di Scalpello e per il Piano Regionale dei rifiuti

Sono 4.368 le firme raccolte atttraverso una petiizione, dal Comitato unitario per la sanità pubblica della zona di Lentini contro la realizzazione della discarica di Scalpello e per il Piano Regionale dei rifiuti.

La petizione è stata indirizzata al Presidente della Regione, all'assessore regionale all'energia, al Ministro dell’Ambiente, ai presidenti delle Commissioni Antimafia nazionale e regionale oltre che ai sindaci di Lentini, Carlentini, Francofonte e Catania.

Comunicazione è stata data anche al Prefetto di Siracusa, al Procuratore e al Commissario del Libero Consorzio di Siracusa, che proprio nei giorni ha espresso anch’esso parere negativo alla realizzazione della discarica così come in precedenza aveva fatto il Comune di Lentini.

"Ci auguriamo - si legge nella nota del Comitato - che sia il Presidente della Regione che tutte le altre istituzione tengano in debito conto oltre agli orientamenti delle istituzioni democratiche anche l'orientamento espresso dai cittadini dei comuni interessati"