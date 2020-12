Priolo, il Comune acquista cibo per cani e gatti senza famiglia

Saranno distribuite il 18 dicembre le 240 confezioni di cibo per cani e gatti, acquistate dal Comune di Priolo.

Ai volontari, che accudiscono gli animali che si trovano nel territorio comunale, saranno donate 220 confezioni da 25 chili ciascuna di crocchette per cani e 20 confezioni da 20 chili di croccantini per gatti.

“Un gesto di solidarietà - ha commentato il vice sindaco, Maria Grazia Pulvirenti - a tutela degli animali senza famiglia che si trovano nel nostro paese".

“In questo contesto difficile - ha affermato il sindaco Gianni - anche cani e gatti devono essere oggetto di considerazione. Con questa iniziativa, oltre a sostenere chi se ne prende cura, creeremo maggiore sensibilità sul tema del benessere animale, avvertito per fortuna da un numero sempre crescente di nostri concittadini”.

Nel corso degli anni, il Comune di Priolo ha reimmesso circa 300 cani randagi e per 50 di loro sono stati individuati come tutor altrettanti cittadini volontari; 13 invece le colonie feline censite.