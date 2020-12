Caso Gregoretti, il 12 dicembre Salvini a Catania

Il 12 dicembre Matteo Salvini sarà a Catania per il processo Gregoretti, che lo vede accusato di sequestro di persona aggravato per aver impedito nel luglio del 2019 lo sbarco in Italia a 131 persone soccorse dalla nave della guardia costiera italiana Gregoretti. L'autorizzazione a procedere è arrivata a febbraio dall'Aula del Senato. All'epoca dei fatti Salvini era ministro dell'Interno e sostiene di avere agito in sintonia col governo. In aula a Catania attesi anche il premier Conte e gli allora ministri Toninelli e Trenta.