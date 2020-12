Conte chiede coesione sul Mes. Iv firma la risoluzione

"Il governo ha bisogno anche della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Ue. Il confronto dialettico è segno di vitalità e ricchezza ma è senz'altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo e che non ci distragga dagli obiettivi".

Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera, promettendo che l'Italia avanzerà una proposta per inserire il fondo Salva-Stati nella nuova architettura dell'Ue.

Intanto Iv, dopo aver ascoltato le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera, ha firmato la risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes. Il centrodestra, da parte sua, ha messo a punto una mozione unitaria sulle comunicazioni del premierr per esprimere il no unitario alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità.

Ma se sul fondo Salva-Stati si profila un ricompattamento, sul Recovery si rischia lo strappo di Italia viva che minaccia di ritirare i ministri se non sarà ritirata la norma sulla task force.