Augusta, maltratta gli anziani genitori: dal divieto di avvicinamento passa al carcere

Aggravamento di misura cautelare, emessa dall’Ufficio del Gip del Tribunale di Siracusa, nei confronti di un cittadino augustano di 35 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, che è stato rinchiuso alla Casa Circondariale di Cavadonna.

a seguito di una serie di maltrattamenti messi in atto dall'uomo nei confronti degli anziani genitori, inizialmente viene emesso il divieto di avvicinamento alle vittime, che oggi è stato tramutato nel trasferimento in carcere per il 35enne.