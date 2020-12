Cassibile, crollo intonaci a scuola: lezioni in presenza a turni

Attivata la didattica mista all'istituto comprensivo Falcone-Borsellino di Cassibile dove, qualche settimana fa si è verificato durante la notte un uimportante distacco di intonaci dal soffitto del pirmo piano.

In attesa che vengano effettuati i lavori e che venga trovata una soluzione da parte del Comune, intanto, la dirigente scolastica, Agata Balsamo, ha disposto a partire da oggi e fino a quando si farà didattica mista, gli orari per le classi di scuola secondaria: questa settimana saranno in presenza le classi del pian terreno e la prossima quelle del primo piano. A settimana alternata, le classi non in presenza saranno in didattica a distanza.