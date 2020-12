Siracusa, corsia preferenziale in via Malta anche per i residenti in Ortigia

I residenti in Ortigia, in possesso pass del rilasciato dal Comune, potranno utilizzare la corsia preferenziale promiscua rdiealizzata in via Malta.

Potranno, in pratica percorrerla al pari di bus, bici e mezzi di pubblico servizio per i quali è è stata realizzata.

Lo dispone un’apposita ordinanza del settore Mobilità che, nelle prossime ore, provvedereà ad apporre la segnaletica.