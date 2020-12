Siracusa, sciopero dei dipendenti pubblici: sit in davanti la Prefettura

Il comparto dei dipendenti pubblici oggi a braccia incrociate in tutta Italia. Anche in provincia di Siracusa così come nei capoluoghi di provincia del resto d'Italia, si sono tenuti sit in davanti le prefetture sit in di protesta organizzati dalle segreterie generali provinciali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale e delle norme anticontagio.

L'adesione alla protesta in Sicilia si è assestata tra il 50 e il 60% e sono stati garantiti i servizi minimi essenziali.

Al prefetto, Giusi Scaduto, è stato consegnato un documento che contiene tutte le rivendicazioni del comparto: tra gli elementi sottoposti all'attenzione del governo nazionale ci sono il mancato rinnovo del contratto di lavoro, scaduto a fine 2018, le mancate assunzioni per ovviare alle carenze di organic, che si aggraveranno ulteriormente nei prossimi anni con la fuoriuscita di tante unità che andranno in pensione, la mancata stabilizzazione dei tanti precari presenti nelle fila della pubblica amministrazione e il mancato avvio della formazione dei dipendenti pubblici in modo tale da poter offrire ai cittadini-utenti servizi all'altezza delle aspettative e dei tempi.