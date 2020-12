Siracusa, Progetto “Icaro”: “Dalle mascherine al casco” incontri in webinair

Non mancherà neanche quest'anno l'appuntamento con "Icaro" la campagna di educazione stradale della Polstrada, diventata quest’anno materia di insegnamento nell’ambito dell’educazione civica.

"Gli attuali e recenti provvedimenti di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado - si legge nella nota della Polizia stradale - ha imposto, però, di sperimentare modalità di formazione alternative e per questa 21ma edizione saranno realizzati incontri in webinar, rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado dagli studi dell'emitettente Fm Italia. I docenti si collegheranno con le rispettive classi sulla piattaforma utilizzata per la didattica a distanza, mostrando anche video-tutorial, appositamente creati che, fungendo da attivatori emozionali, consentiranno di sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale".

Testimonial dell'iniziativa, quest'anno, le campionesse delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Valentina Vezzali e Chiara Fontanesi oltre a Fabrizio e Federico Sansone, in arte “I Sansoni”.

Gli incontri Webinar si terranno domani, 10 dicembre e giono 16.