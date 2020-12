Siracusa, devasta la casa della compagna: 28enne allontanato dall'abitazione familiare

Devasta l'abitazione della compagna a seguito di una lite e viene allontanato dalla casa familiare.

E' accaduto in un'abitazione di viale Teaocrito a Siracusa, dove si è reso necessario l'intervento di una Volante: il provvedimento è stato preso nei confronti di un 28enne, originario della Colombia. E secondo quanto riferito agli operatori di Polizia non era la prima volta che l'uomo si lasciava andare a condotte violente.

In questo particolare momento storico in cui si passa più tempo tra le mura domestiche a causa dell’emergenza sanitaria - si legge nella nota della Questura di Siracusa- il fenomeno della violenza sulle donne ha avuto un incremento e quello di ieri è l’ennesimo episodio registrato in provincia. Per prevenire e combatterequesto fenomeno sono stati messi in campo nuovi strumenti tecnologici come l'App YouPol, attraverso la quale i cittadini possono “chattare”, anche in modo anonimo, con le Sale Operative delle Questure per segnalare situazioni di disagio, trasmettere messaggi ed immagini anche per i reati di violenza domestica. Sempre maggiore, inoltre, è la sinergia tra forze dell’ordine, autorità Giudiziaria e centri antiviolenza al fine di creare una vera e propria rete a difesa delle donne vittima di violenza, anche grazie al “Codice Rosso” che permette di accelerare le procedure nei casi di volenza di genere.