Lavori infiniti sulla strada di ritorno da Fontanarossa a Siracusa, Moschella: "Intervengano i parlamentari regionali"

"Da quasi un anno per tornare dall’aeroporto Fontanarossa verso Siracusa occorre seguire un itinerario alternativo a causa della chiusura della vecchia rampa di immissione in tangenziale. Tutti i veicoli diretti a Siracusa devono sottoporsi a dieci/quindici minuti di un tracciato tortuoso e particolarmente pericoloso, in particolare al buio e in caso di maltempo".

A denunciarlo è l'ex assessore del Comune di Siracusa, Fabio Moschella, che fa notare anche come le indicazioni stradali siano precarie" tanto da causare spesso grande confusione.

"Entro aprile 2020 doveva concludersi la prima fase dei lavori - ricorda Moschella - ma a tutt’oggi non si hanno notizie della riapertura.

E’, invece, notizia di questi giorni il completamento della fermata ferroviaria Fontanarossa con l'apertura della bretella di colegamento a febbraio 2021, finalizzata ad eliminare l’uso dell’auto per i passeggeri provenienti da Messina, Siracusa, Enna, Caltagirone, Caltanissetta".

Da qui l'appello rivolto ai parlamentari regionali di Siracusa ad intyervenire sull’assessore alle infrastrutture Falcone e sul presidente Musumeci per capire come mettere fine a questi ritardi che continuano a penalizzare il territorio".