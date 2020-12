Siracusa, raccolta di beni alimentari per la Caritas nel giorno di Santa Barbara

Anche i Vigili del fuoco di Siracusa hanno partecipato all'iniziativa “La forza della legalità, la concretezza della solidarietà” promossa dalla Caritas Diocesana per aiutare concretamente i tanti poveri della Diocesi coinvolgendo le forze dell’ordine.

“I Vigili del Fuoco - ha detto il comandante provinciale, ing. Michele Burgio - sono presenti, e mettono a disposizione della collettività il loro coraggio, la loro capacità operativa per garantire protezione e sicurezza. Anche in questa emergenza sanitaria abbiamo saputo reagire e riorganizzarci, mettendoci ancora di più al servizio del cittadino”.

I vigili del fuoco hanno consegnato al direttore della Caritas diocesana, don Marco Tarascio, i generi alimentari raccolti in occasione della Festa di Santa Barbara, da detinare all’Emporio della Solidarietà, lo spazio di prossimità creato dalla Caritas nella Casa della carità, la struttura di accoglienza di via Riviera Dionisio il Grande.

La prima forza dell'ordine ad essere coinvolta è stata la Guardia di finanza, in occasione della festività del patrono San Matteo, poi la Polizia di Stato con il patrono San Michele Arcangelo, i carabinieri in occasione della celebrazione della propria Patrona, la Virgo Fidelis, e adesso i vigili del fuoco con Santa Barbara.

“Ringraziamo tutte le forze dell’ordine che con grande amore stanno aderendo alla nostra iniziativa, semplice ma concreta, per continuare a fornire un aiuto determinante a tante persone” ha detto don Marco Tarascio.