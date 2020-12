Covid, schizza il dato dei positivi a Solarino: da 33 a 71 in 4 giorni

Impennata nella curva dei contagi da coronavirus a Solarino: negli ultimi 4 giorni i dati dei positivi attuali si sono più che raddoppiati, passando da 33 a 71 e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Sebastiano Scorpo, è al lavoro anche oggi, giornata festiva, per valutare eventuali ulteriori misure per contenere la diffusione del covd 19.

La prima, presa proprio 4 giorni fa, è stata quella di sospendere il mercato del lunedì a partire da ieri. Domenica scorso lo screening di massa che su 1.070 tamponi effettuati, ha scovato 17 positivi asintomatici. Questo conferma che la chiave di volta per arginare il contagio, come sostiene Scorpo, è quella dell'individuazione di quei soggetti che sono inconsapevolmente positivi.

"In queste ore - riferisce il primo cittadino - siamo al lavoro per individuare altre misure di contenimento, ma non è semplice visto che con l'ufficio preposto, devo anche verificare che, per queste ulteriori misure, si possa verificarne il rispetto, visto che la carenza di risorse umane è ormai più che nota".

Intanto l'amministrazione comunale si sta muovendo nell'ambito dell'emergenza economica per sostenere le famiglie in difficoltà: "Da giorno 16 - ci dice Scorpo - cominceremo a distribuire i buoni alimentari, stiamo aiutando coloro che sono in quarantena e che hanno bisogno, per esempio, di qualcuno che porti loro la spesa e ci siamo caricati, come Comune, anche l'onere della raccolta dei rifiuti di coloro che sono positivi".

Ma l'obiettivo primario è quello di dare una sterzata e far si che la curva dei contagi inverta la rotta.