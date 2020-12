Priolo, in via di fomazione 2 elenchi per incarichi diretti: operatori economici e professionisti

Potranno essere presentate entro il 31 dicembre le richieste di iscrizione agli elenchi di operatori economici e di professionisti.

Il primo sarà utilizzato per l’affidamento diretto di lavori in economia di importo inferiore a 150 mila euro, per l’espletamento di servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria; il secondo per conferire incarichi diretti di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, prestazioni professionali tecnico-amministrative di servizi di ingegneria e architettura.

Gli interessati ad essere inseriti tra le ditte di fiducia dovranno presentare istanza secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Priolo; potranno partecipare gli operatori in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, abilitati sul portale Mepa.

I professionisti dovranno essere anche loro abilitati sul portale Mepa ed essere iscritti nell’apposito Albo regionale.

“Il nostro obiettivo - ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - è quello di favorire l’economia locale, invitando le attività produttive ad essere maggiormente presenti nel territorio”.