All'alba la visita del Papa alla statua dell'Immacolata

"Il Papa si è recato questa mattina,alle 7, in Piazza di Spagna, per un atto di venerazione in forma privata a Maria Immacolata".

Lo riferisce il direttore della Sala stampa vaticana Bruni. E' la prima volta che Bergoglio rinuncia alla tradizionale cerimonia dell'Immacolata, per evitare assembramenti a causa del Coronavirus. E'arrivato a sorpresa nella piazza. I Vigili del Fuoco con l'autoscala hanno deposto, con l'ausilio dell’autoscala, una corona di fiori bianchi alla statua della Vergine. Francesco ha pregato per chi è colpito dalla malattia e poi si è recato a Santa Maria Maggiore.