Natale in Sicilia, pronta l'ordinanza di Musumeci: tamponi rapidi per tutti

Dovrebbero essere tutti sottoposti a tamponi rapidi coloro che arriveranno in Sicilia per le vacanze natalizie entro il 21 dicembre, giorno in cui, secondo quanto prevede l'ultimo Dpcm, scatterà il divieto di spostamento tra Regioni.

Nell'ordinanza del presidente Musumeci, che potrebbe essere firmata domani, sarà messo nero su bianco cosa dovranno fare coloro che arriveranno in aeroporto o al porto: tamponi rapidi nelle aree appositamente allestite. Drive in h24 previsti anche nelle stazioni ferroviarie.

Ma chi arriverà con l'esito negativo di un tampone tradizionale effettuato non più di tre giorni prima, potrebbe sbarcare senza doversi sottoporre a test rapido ed evitare le file che inevitabimente si creeranno all'uscita di porti, aeroporti e stazioni.