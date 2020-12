Siracusa, un'altro scatto di Kevin Saragozza foto del giorno della Nasa

Una nuovo scatto dell'astrofotografo siracusano Kevin Saragozza scelto dalla Nasa come immagine del giorno dell'8 dicembre 2020.

Non è la prima volta che la nasa sceglie una sua immagine, il 14 novembre 2020 una sua fotografia viene scelta per la prima volta come Apod, raffigurando uno straordinario allineamento all'albba dall'isola di Ortigia con Luna, Venere, Mercurio e Spica.

Oggi raffigura la "grande congiunzione", vale a dire una congiunzione dei pianeti Giove e Saturno, quando appaiono più vicini nel cielo. Le congiunzioni si verificano ogni 19,6 anni, in media, quando Giove 'supera' Saturno nel cielo a causa dell'effetto combinato del periodo orbitale di circa 11,9 anni di Giove e del periodo orbitale di Saturno di 29,5 anni. La prossima grande congiunzione si verificherà il 21 dicembre 2020 per poi riapparire il 5 novembre 2040. La Nasa spiega come In poco meno di due settimane, i due pianeti più grandi del nostro Sistema Solare passeranno così vicini nel cielo terrestre al tal punto che la Luna sarebbe facilmente in grado di coprire entrambi contemporaneamente. Questo passaggio planetario è in sospeso e il 21 dicembre, sarà il più vicino dal 1623.

"In questa immagine - racconta Saragozza - ho voluto unire la mia grande passione, l'astrofotografia ad un elemento chiave di questo fantastico luogo, il Faro Capo Murro Di Porco. Dopo vari spostamenti e tentativi per confermare una buona prospettiva, non riuscivo ad accontentarmi, non volevo fosse la classica foto a largo campo, l'idea era di cogliere l'anima forte e possente di un faro che dona la sua luce ogni istante illuminando il mare, l'unico modo era gestire il tutto installando nella macchina un teleobiettivo 600mm, che mi ha concesso, allontanandomi, di inquadrare in primo piano il monumento e, come ad incastro, la Luna Giove e Saturno abbracciavano il Faro, guardando il display ho provato un brivido lungo la schiena, forte emozione.. ho capito che quella era l'immagine che avrei sempre desiderato realizzare in quel luogo".