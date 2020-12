Coronavirus, cala la curva dei contagi: 39 nuovi positivi in provincia di Siracusa

Sono 39 i nuovi positivi da covi 19 in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. Si registra dunque un calo nella curva dei contagi che peraltro avviene in tutta la Sicilia, dove, dopo tanto tempo, si scende sotto quota mille.

I nuovi casi nell'Isola sono esattamente 918 con 1.387 ricoverati, altri 205 in terapia intensiva, 38.654 in isolamento domiciliare e altri 34 decessi. In totale i positivi attuali sono 40.246.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province: oltre ai 39 del Siracusano, 7 a Trapani, 257 a Palermo, 13 a Caltanissetta, 28 a Ragusa, 448 a Catania, 109 a Messina, 17 a Enna e zero ad Agrigento.

Questi i dati contenuti nel bollettino odeirno del ministero della salute.