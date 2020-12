Su Sky Sport le partite di Champions League di Ortigia, Brescia e Recco

Sky Sport trasmetterà tutti gli incontri dell'Ortigia e delle altre due squadre italiane impegnate in Champions. Il celebre network televisivo ha infatti annunciato di aver acquisito i diritti di trasmissione dell'edizione 2020/21 fino alla eventuale Final Eight di giugno prossimo ad Hannover. Le partite saranno trasmesse su Sky Sport 1 o su Sky Sport Arena, in diretta o con qualche minuto di differita (nel caso di coincidenza con qualche altro evento).

Il presidente onorario, Giuseppe Marotta, esprime grande soddisfazione: "Come ci è stato detto da Sky il fatto di avere tre squadre italiane qualificate ha aumentato l'interesse del network ad acquisire i diritti delle trasmissioni degli incontri. Le partite saranno precedute da una presentazione e da interviste ed è probabile che truppe di Sky verranno non solo nei luoghi in cui si disputano i concentramenti, ma anche nelle sedi delle varie società per seguire gli allenamenti e per vedere come si vive nelle realtà protagoniste della Champions".

Anche capitan Massimo Giacoppo saluta con grande soddisfazione la notizia: "È sicuramente una grande emozione, anche perché sappiamo che Sky si occupa solo di vetrine molto importanti. L'ultima volta che ho giocato una partita trasmessa su Sky era alle Olimpiadi del 2012. Ma questa visibilità - aggiunge - è importante per tutto il movimento sportivo italiano, perché dà una spinta anche per attrarre eventuali sponsor, e comunque è un evento mediatico di grande rilevanza".