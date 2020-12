Canicattini Bagni, screening covid in programma per il 12 dicembre

Screening anti covid con tamponi rapidi a studenti e popolazione in programma per sabato 12 dicembre a Canicattini Bagni.

Si terrà dalle 8:30 in Piazza Caduti di Nassiriya (area Protezione Civile).

Saranno 1.000 i tamponi che verranno effettuati dagli operatori dell’Asp dietro prenotazione che potrà essere effettuata nelle Scuole, all’Ufficio Sanità del Comune ai numeri 0931946573 – 3343418435 o direttamente presso i propri Medici di base.

Dal sindaco e dall'assessore alla Sanità, Mariangela Scirpo l'invito rivolto ai cittadini ad aderire allo screening gratuito e volontario: "E' strumento necessario ed indispensabile per poter monitorare l’andamento della pandemia in città e poterne contenere i contagi".