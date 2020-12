Nomine Ias: il Pd di Melilli alla deputazione regionale: "Basta ai nomi calati dall'alto"

Sulle nomine del Cda dell'Ias si anima e non poco il dibattito: dopo l'intervento del segretario provinciale del Pd, Salvo Adorno, intervengono i segretari dei circoli Pd di Melilli, Salvatore Sbona e Salvatore Midolo.

Sbona lancia un appello a tutta la deputazione regionale della provincia di Siracusa "affinchè - scrive in una nota - almeno questa volta, si facciano valere e impediscano l’ennesimo scippo al nostro territorio. E’ mai possibile - chiede - che non ci siano in provincia di Siracusa delle figure qualificate, ma soprattutto titolate, per ricoprire il ruolo di presidente Ias?"

Sulla stessa linea Salvatore Midolo che è segretario cittadino di Città Giardino: "Il problema nomine - spiega - è sempre stato materia di scontro tra i partiti ed anche tra le correnti interne ai partiti politici. Vista l’importanza dell’argomento - conclude - si eviti che l’Ias diventi un poltronificio di partito, magari di fuori provincia e sia dia spazio alla meritocrazia per una nomina che deve garantire sicurezza ambientale e servizi”.