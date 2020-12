Avola, trovato con 1.500 chili di limoni: denunciato un 31enne

E' stato denunciato per ricettazione di agrumi e porto di oggetti atti allo scasso un avolese di 31 anni.

L’uomo, notata la presenza di una Volante della Polizia, ha abbandonato il veicolo su cui viaggiava, dandosi alla fuga per le campagne del territorio di Noto. Il 31enne è stato comunque rintracciato nelle vicinanze della propria abitazione.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti 20 sacchi di juta contenenti ciascuno 80 chili di limoni per un totale di 1.500 chili e 77 sacchi di concime fertilizzante per un totale di 1.925 chilogrammi oltre ad oggetti utili per lo scasso.