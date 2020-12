Solarino, screening di massa: 1.070 tamponi rapidi: 17 positivi

Sono stati 1.070 i tamponi rapidi eseguiti ieri a Solarino nell'ambito della campagna di screening di massa anti covid: di questi 17 sono risultati positivi e per loro è stato immediatamente disposto il test molecolare il cui esito arriverà nel giro di 48 ore. I 17 positivi e i loro familiari sono stati posti in isolamento fiduciario.

Per tutta la giornata sono stati presenti alle postazioni dei drive in il sindaco Seby Scorpo, il responsabile del Dipartimento prevenzione dell'Asp, Ugo Mazzili, medici e operatori sanitari, oltre alle forze dell'ordine, la protezione civile comunale e i volontari di altre associaizoni.