Siracusa, sciopero dei dipendenti pubblici: sit in davanti la prefettura

Presidio davanti la sede della Prefettura, mercoledì 9 dicembre, da parte delle segreterie generali provinciali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, in adesione allo sciopero nazionale del comparto dei dipendenti pubblici. Dalle 10 alle 12 davanti saranno in sit in nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale e delle pratiche anticontagio.

Durante la manifestazione, una delegazione dei sindacati di categoria consegnerà al prefetto un documento in cui sono indicate le richieste avanzate a tutela del comparto.

Il personale che aderisce all’agitazione si asterrà dal lavoro per l’intero turno, saranno però, garantiti i servizi minimi.