Fondi per oltre 400mila euro a 5 Comuni delle aree interne del Siracusano con meno di 5mila abitanti

Oltre 400mila euro per i Comuni delle aree interne con meno di 5mila abitanti della provincia di Siracusa e quindi per i comuni di Cassaro, Buscemi, Buccheri, Ferla e Portopalo. A darne notizia è la Cna di Siracusa.

"Sono 437mila euro - precisa - i fondi previsti dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 dicembre con l’obiettivo di perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali"

. Questo percorso vede finanziati, per le annualità 2020/2021/2022, 50.697 euro per Cassaro, 57.728 euro per Buscemi, 84.816 per Buccheri, 99.615 per Ferla e 144.280 euro Portopalo di Capo Passero.

Questi fondi sono utilizzabili per azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese di questi territori, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da covid 19. Aiuti per le spese di gestione e per specifiche azioni di investimento delle stesse aziende, "che - evidenzia Gianpaolo Miceli vice segretario di Cna Siracusa - contribuiscono a mantenere viva la speranza di protagonismo delle aree interne, aree che detengono saperi e maestranze uniche e che sono l’essenza della Sicilia”