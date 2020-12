Nel Siracusano, il cassarese Dario Farina al comando di un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea

Dario Farina, ingegnere aerospaziale, originario di Cassaro sarà al comando di un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea, per l'estrazione dell'acqua dalla superficie lunare.

A darne l'annuncio con grande orgoglio è il sindaco del Comune montano, Mirella Garro: "La storia di Dario, il suo impegno, la sua determinazione, mostrano che i sacrifici e la tenacia vengono premiati. Dario - aggiunge il primo cittadino - ha fatto vedere a tutti noi che i sogni possano avverarsi e che si può arrivare sulla luna anche partendo da un piccolo paese montano.

Auguriamo a Dario il meglio che la vita possa dargli e lo ringraziamo per il lustro che la sua impresa porta al nostro paese, sperando che possa essere da esempio e da sprone per le nuove generazioni del nostro piccolo 'grande' comune".