Pachino, apertura della Rsa: Cannata "Possibile già il 29 dicembre"

"La Rsa di Pachino potrebbe aprire già il 29 dicembre”. Ad annunciarlo è il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata: "Salvo imprevisti che potrebbero far slittare al massimo di qualche giorno l’apertura, e quindi comunque entro gennaio, posso adesso affermare, in base agli step e iter comunicati dalla direzione, che a breve la Rsa di Pachino entrerà nella sua piena funzionalità. Si tratta di un importante traguardo per la sanità della zona Sud della provincia di Siracusa" - conclude la componente della commissione Attività produttive.