Maltempo in Sicilia, colpito in particolare il Messinese

"Sono in costante contatto da stamane con il capo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che si è subito attivata, assieme ai vigili del fuoco e ai volontari, per fare fronte alla nuova ondata di #maltempo in Sicilia". Lo dichiara il presidente della Regione, Musumeci che riferisce anche che "è stato particolarmente colpito il Messinese, provincia fra le più vulnerabili dell’Isola dal punto di vista idrogeologico. Colpa della fragilità del territorio - conclude - ma anche della irresponsabilità dell’uomo".