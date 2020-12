Canicattini Bagni, approvato Bilancio di previsione 2020 e gestione pubblica del servizio idrico

Il Consiglio comunale di Canicattini Bagni ha approvato, nella seduta di venerdì sera, con i voti dei 6 consiglieri di maggioranza e i 3 voti contrari del gruppo di minoranza, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, il Bilancio di previsione 2020-2022, e il Piano triennale dei Lavori Pubblici, e con l’astensione del gruppo di opposizione “Insieme per Cambiare”, la proposta di mantenimento in salvaguardia della gestione pubblica del servizio idrico integrato da trasmettere all’Ato Idrico provinciale.

Approvati invece all’unanimità il verbale della seduta precedente e il mantenimento degli stessi importi dell’anno precedente del costo unitario di costruzione e degli oneri di urbanizzazione anno 2021 con il solo adeguamento al codice Istat 2021, dopo la correzione di alcuni coefficienti erroneamente trascritti segnalati già in Commissione dal consigliere di minoranza Michele Gionfriddo.