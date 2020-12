Feste di Natale, il Viminale ai prefetti: "Stretta sui controlli in strade, stazioni e aeroporti"

E' vera e propria stretta sulle Festività natalizie. Le strade italiane verranno presidiate da 70.000 agenti messi in campo dal Viminale, per controllare le arterie più trafficate e le stazioni, al fine di far rispettare norme e limitazioni sugli spostamenti tra Regioni, dal 21 dicembre al 6 gennaio, e tra i Comuni, a Natale,S.Stefano e Capodanno. Controlli più incisivi alle frontiere e negli aeroporti. Per raggiungere parenti non autosufficienti e prestare loro assistenza sarà necessario avere l'autodichiarazione.

Anche la Regione corre ai ripari contro il rischio concreto di un esodo di un esodo di massa vero l'Isola.

Sul tavolo del presidente Nello Musumeci c'è un'ordinanza che prevede l'obbligo del tamponeper tutti coloro che arrivano non solo in aereo ma anche in treno, nave o via terra. A ciò si aggiugnono i servizi di controllo del territorio con particolare attenzione alle aree di maggiore affollamento, in cui si possono verificare fenomeni di mancato rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.