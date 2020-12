Coronavirus, 57 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 1.240

Risalgono i contagi da covid19 in provincia di Siracusa. Sono 57 i nuovi positivi con 1.289 in tutta la Sicilia con 1.400 persone ricoevaret, altre 215 in terapia intensiva, 37.925 e altri 34 decessi.

In totale i positivi attuali nell'isola sono 39.540. Questi i dati diffusi dal bollettino del ministero della salute.

I nuovi casi sono così distribuiti tra le varie province: oltre ai 57 del Siracusa, 73 a Trapani, 320 a palermo, 40 ad Agrigento, 69 a Enna, 50 a Caltanissetta, 54 a Ragusa, 488 a Catania e 89 a Messina.