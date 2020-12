Siracusa, rapina in gioielleria: in azione un uomo armato di coltello

Rapina in una gioielleria ieri sera in via Tisia, a Siracusa.

In azione un uomo con il volto travisato che, armato di coltello, si è impossessato di 200 euro in contanti e di gioielli ancora da quantificare. Subito dopo aver arraffato denaro e preziosi, il rapinatore si è allontanato a piedi.

Sul posto le Volanti e a seguire la Squadra mobile che ha avviato le indagini del caso, provvedendo anche all'acquisizione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza.