Priolo, cantieri regionali: selezione per 30 operai

Trenta operai saranno selezionati attraverso l’ufficio di collocamento per l'attivazione di cantieri regionali a Priolo.

"In 15 saranno impiegati - fa sapere l’Assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - nella realizzazione dei marciapiedi di via Del Fante, lato chiesa, nel tratto da via Colombo a via del Fico e dintorni; gli altri 15 saranno impegnati nei lavori di rifacimento dei rivestimenti lapidei di piazza Leopardi e della fontana".

“L’obiettivo - ha detto il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni - è quello di dare impulso all’economia locale”.

Gli interessati ed aventi diritto, inseriti in graduatoria, mercoledì 9 dicembre dovranno presentarsi presso lo sportello del centro per l'impiego di via San Bassiano, a Siracusa, dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 17, per la compilazione delle istanze di accettazione.

I percettori del Reddito di Cittadinanza sono obbligati, se inseriti in graduatoria, a presentarsi per la selezione, pena la decadenza del beneficio.