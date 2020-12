Solarino, troppi contagi: il sindaco sospende il mercato del lunedì

Forte aumento dei contagi a Solarino (33 ieri) tanto che il sindaco, Sebastiano Scorpo ha deciso di disporre la sospensione del mercato del lunedì.

Lo ha annunciato il primo cittadino che ha anche detto di essere pronto a mettere in campo altre limitazioni definite "necessarie e opportune", a causa di coloro che non rispettano le norme anti covid, da quelle anti assembramento a quelle sul distanziamento sociale.

"Potenzieremo i controlli" - preannuncia Scorpo che solleva poi un problema che definisce "morale": " Non è possibile che ci siano 33 positivi e solo 3 i isolamento fiduciario. Evidentemente c'è qualcuno che non dice all'autorità sanitaria di aver avuto contatti con persone positive".

Scorpo infine invita i cuoi concittadini a partecipare allo screening di massa che si terrà domani a Solarino in piazza Containers dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.