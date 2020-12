Siracusa, Santa Barbara: la celebrazione in cattedrale

Celebrata questa mattina in cattedrale a Siracusa, la messa solenne in onore di Santa Barbara.

Ad officiare la cerimonia l’arcivescovo metropolita di Siracusa mons. Francesco Lomanto. Presenti le autorità civili e militari che hanno manifestato la loro vicinanza a Marina militare, capitaneria di porto e vigili del fuoco che quest’anno hanno inteso festeggiare congiuntamente la loro santa protettrice, uniti nella comune devozione alla Santa.

Il comandante dei vigili del fuoco di Siracusa, Ing. Michele Burgio, ha evidenziato come l’esempio di Santa Barbara “riporti in primo piano i valori fondamentali del sacrificio e della dedizione al prossimo e la capacità di affrontare il pericolo con coraggio e serinità, che assumono rilevante attualità nel momento di grande emergenza che il nostro paese è il mondo intero sta attraversando”.

Una breve cerimonia è stata celebrata al comando provinciale per condividere con i vigili del fuoco in servizio e con l’associazione del personale in congedo, un momento di raccoglimento e solennità in onore di Santa Barbara e dei caduti in servizio.