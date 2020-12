Coronavirus, 38 nuovi positivi a Siracusa e provincia. In Sicilia 1.365

Calo sensibile della curva dei contagi da covid 19 in provincia di Siracusa, dove, rispetto a ieri, il numero dei nuovi positivi si è quasi dimezzato.

In Sicilia i nuovi positivi sono 1.365 con 1.431 pazienti ricoverati, altri 216 in terapia intensiva, 37.703 in isolamento domiciliare, e altri 39 decessi. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 39.350. Questi i dati riportati nel bollettino del ministero della salute.

I nuovi casi sono così distribuiti nella varie province: oltre ai 38 del Siracusa, 7 a Trapani, 291 a palermo, 38 ad Agrigento, 39 a Ragusa, 551 a Catania, 40 a Enna, 87 a Caltanissetta e 274 a Messina.