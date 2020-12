Siracusa, oltre 22 milioni di euro per il rinnovo del parco autobus

Oltre 140 milioni di euro, ripartiti dal 2019 al 2033, per il rinnovo delle flotte dei bus del trasporto pubblico locale di Siracusa, Catania, Palermo e Messina.

A darne notizia è il vicepresidente della Commissione Trasporti, Paolo Ficara (M5S).

"A livello nazionale - riferisce - sono stati messi a disposizione complessivi 1,150 miliardi di euro a favore di tutti i Comuni sopra i 100 mila abitanti e tra questi anche Siracusa, Catania, Palermo e Messina.

Al Comune di Siracusa - precisa - sono state destinate risorse per 22,2 milioni di euro. A Palermo vanno oltre 47 milioni di euro, poco meno di 45 milioni per Catania e 29,6 milioni di euro per Messina. Inutile sottolineare cosa può significare uno stanziamento di risorse di questa portata. Un risultato - conclude -che non deve essere ora vanificato da croniche mancanze ed irresponsabilità in fase di programmazione della spesa, nelle regioni e nei Comuni interessati".